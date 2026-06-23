Urla all’interno del supermercato: arrivano i carabinieri.

Un uomo ieri si è messo a urlare all’interno del supermercato di via Rosselli a Biella. Dopo aver acquistato alcuna merce, si rivolgeva alla commessa. Voleva riconsegnare alcuni prodotti. Quando la commessa ha spiegato che avrebbe potuto fare solo un buono senza restituire i soldi, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenza.

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