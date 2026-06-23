BiellaCronaca
Urla all’interno del supermercato: arrivano i carabinieri
Voleva avere indietro i soldi dei prodotti appena acquistati
Urla all’interno del supermercato: arrivano i carabinieri.
Un uomo ieri si è messo a urlare all’interno del supermercato di via Rosselli a Biella. Dopo aver acquistato alcuna merce, si rivolgeva alla commessa. Voleva riconsegnare alcuni prodotti. Quando la commessa ha spiegato che avrebbe potuto fare solo un buono senza restituire i soldi, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenza.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Fuori provincia3 giorni fa
Malore mentre taglia l’erba: muore operaio di 63 anni
Cronaca18 ore fa
Addio a Walter Zignone: aveva 58 anni
Attualità18 ore fa
Dopo oltre un secolo ha chiuso Minola e tra pochi mesi toccherà a White
Fuori provincia2 giorni fa
Madre e figlia 13enne trovate morte in casa: ipotesi di omicidio-suicidio
Biellese Orientale2 giorni fa