Una questione di stile e di visione

Valentino è stato l’ultimo maestro che ci lasciati, appartenente ad una generazione che ha dato forma allo stile, così come hanno fatto Giorgio Armani e Nino Cerruti.

In questi giorni sono stati tanti gli approfondimenti sulla sua figura, così come le manifestazioni di cordoglio e di celebrazione provenienti da tutto il mondo.

Nelle tante interviste riproposte, Valentino spiega che l’eleganza non è ostentazione, lusso o tendenza, ma misura, armonia e discrezione. È un modo di stare al mondo che si manifesta nel portamento e nella gentilezza dei gesti, andando oltre all’abito.

Oggi siamo ancora in grado di riconoscere la vera eleganza? Guardandosi attorno sorgono molti dubbi, lo notiamo dalle griffe esibite o dagli slip maschili che sbucano dai pantaloni. L’assenza di regole nel look si riflette poi anche nei modi e nella scarsa attenzione al prossimo che ci ha portato in pochi anni in un vortice di isolamento, che ci ha reso più rabbiosi. Da questo discende poi il degrado sociale, civile e urbano che notiamo tutti i giorni.

Vestirsi in modo adeguato all’occasione non significa essere un conformista e non è un bacchettone chi richiede un “dress code” nelle scuole o nei luoghi di lavoro.

L’eleganza è un gesto di gentilezza verso gli altri, una forma di rispetto del proprio ruolo in un contesto sociale abitato da tante persone.

Dobbiamo ricordare che il Biellese ha trovato la sua identità nel mondo della moda, del lusso, del bello e proprio da noi dovrebbe arrivare una lezione di stile.

Se tutto questo fossimo riusciti a comunicarlo al tempo giusto, creando alleanze con le grandi firme ci saremmo brandizzati “made in Biella”; invece si pensava che tutto si misurasse solo in chilometri di tessuto. Peccato, un’occasione persa che ci avrebbe evitato di parlare oggi di museo del tessile, e che ci avrebbe tenuto vivi, magari con migliaia di turisti che avrebbero potuto vedere vetrine illuminate ed acquistare. Una sorta di Rue du Faubourg Saint-Honoré o Via Montenapoleone diffusa.

