Saluti romani a Biella. Pozzolo: “Centrodestra ipocrita”.

“A Biella, da una fotografia di alcuni ragazzini, con i volti non riconoscibili, che farebbero un saluto romano, sinistra e giornali montano l’ennesima polemica per riempire pagine e titoli. Ora la vicenda diventa persino un pretesto per tracciare confini politici in vista delle Comunali di Torino, con Torino Bellissima che lancia avvertimenti a Vannacci e a Futuro Nazionale. Innanzitutto, al consigliere Damilano suggerirei di frequentare un po’ di più il Consiglio comunale del quale è stato eletto e nel quale pare ormai un po’ latitante, prima di occuparsi di fascismo, antifascismo e di impartire lezioni politiche agli altri. Questo centrodestra si conferma flaccido e ipocrita: tanta paura delle proprie idee e una continua necessità di prendere le distanze da qualcosa per sentirsi legittimato. A chi si scandalizza e mi chiede di dichiararmi antifascista lo ribadisco: io non mi dichiarerò mai antifascista. Non condanno quel gesto perché non sono antifascista e non accetto patenti di antifascismo, né che la legittimità democratica venga misurata sulla base di dichiarazioni ormai del tutto retoriche. Noi siamo la destra vera: non abbiamo paura delle nostre idee e non chiediamo permesso a nessuno per esistere. Io non ho paura e non mi dichiarerò mai antifascista, come fanno invece tanti conigli. Se Fratelli d’Italia, a Torino, condivide questi nuovi confini e queste dichiarazioni, abbia il coraggio e la decenza di togliere la fiamma tricolore dal proprio simbolo. Sarebbe almeno più onesto intellettualmente”.

Così il deputato Emanuele Pozzolo, coordinatore regionale di Futuro Nazionale in Piemonte.

“Forse Paolo Damilano, prima di parlare di quattro ragazzini, dovrebbe farsi un giro a vedere la realtà che vivono i torinesi che l’hanno votato, visto che da inizio anno ha partecipato a 12 sedute del Consiglio comunale. Ci rendiamo disponibili, sempre che non sia troppo impegnato, a portarlo a nostre spese a vedere Barriera di Milano, così magari inizia finalmente a fare quello per cui è stato votato: l’opposizione”, aggiunge Enrico Forzese, coordinatore provinciale di Futuro Nazionale a Torino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato