BiellaCronaca
Riconosce la sua bicicletta rubata e chiama i carabinieri
A più di sei mesi dal furto…sorpresa in via La Marmora
Riconosce la sua bicicletta rubata e chiama i carabinieri.
Riconosce la sua bicicletta rubata e chiama i carabinieri
Ritrova la bicicletta che gli era stata rubata a marzo. È successo nei giorni scorsi in via La Marmora.
L’uomo ha immediatamente allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri. La persona che ne era in possesso in quel momento ha spiegato di averla acquista tempo prima da un conoscente. Apparsa in buona fede, ha subito restituito il mezzo al legittimo proprietario.
Immagine di repertorio
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