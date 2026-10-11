Riconosce la sua bicicletta rubata e chiama i carabinieri.

Riconosce la sua bicicletta rubata e chiama i carabinieri

Ritrova la bicicletta che gli era stata rubata a marzo. È successo nei giorni scorsi in via La Marmora.

L’uomo ha immediatamente allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri. La persona che ne era in possesso in quel momento ha spiegato di averla acquista tempo prima da un conoscente. Apparsa in buona fede, ha subito restituito il mezzo al legittimo proprietario.

Immagine di repertorio

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