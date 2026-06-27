Marathon Monte Mars: tutto pronto per il trail running

Mancano pochissimi giorni alla prima edizione della Marathon Monte Mars. L’attesissimo evento di trail running si correrà domenica 5 luglio 2026. Gli appassionati della corsa in montagna si sfideranno sui tecnici sentieri e sulle creste del Biellese.

L’evento è organizzato da Alberto Monticone e Luigi Nicoletto. Si tratta di una novità assoluta per il territorio biellese. La gara si svolgerà in concomitanza con la tradizionale Sordevolo-Rifugio Coda. Entrambe le competizioni fanno parte del circuito gratuito “Trail Turismo Csen”.

⚠️ Emergenza Caldo: Nuovi Orari e Piano Idratazione

È prevista un’eccezionale ondata di caldo per le prossime due settimane. Per questo motivo, il comitato organizzatore ha preso importanti decisioni precauzionali per tutelare i runner:

Partenze Unificate: Entrambe le gare scatteranno simultaneamente alle ore 7:00 .

Scorta d’Acqua: È vivamente raccomandato partire con almeno 1 litro d’acqua .

Ristori Rinforzati: L’organizzazione potenzierà i 5 punti di ristoro ufficiali lungo il percorso per garantire sicurezza e rifornimenti.

📅 Il Programma Ufficiale

Sabato 4 Luglio

Ore 15:00: Apertura segreteria e consegna pettorali (Sordevolo, zona anfiteatro “Giovanni Paolo II”).

Ore 18:00: Chiusura consegna pettorali.

Domenica 5 Luglio

Ore 05:45: Ritrovo degli atleti a Sordevolo (zona anfiteatro).

Ore 06:15: Controllo del materiale obbligatorio.

Ore 07:00: Partenza ufficiale di entrambe le gare.

Ore 12:00: Previsto l’arrivo del primo concorrente.

Ore 15:00: Inizio delle premiazioni.

Ore 18:00: Arrivo dell’ultimo concorrente e chiusura dell’evento.

📞 Contatti e Informazioni

Per maggiori dettagli o domande, è possibile contattare gli organizzatori:

Alberto: 348 1318228

Luigi: 349 3639124

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