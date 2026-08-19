BiellaCronaca
“Mamma ho cambiato numero. Mi fai un bonifico?”
Coppia biellese evita il raggiro facendo diverse domande al falso figlio
Una coppia biellese ha sventato nei giorni scorsi un tentativo di truffa su WhatsApp.
“Mamma ho cambiato numero. Mi fai un bonifico?”
Un malintenzionato si è spacciato per il figlio dei due coniugi, sostenendo di aver cambiato numero e chiedendo un bonifico urgente di 949 euro. La prudenza dei genitori ha impedito che il denaro venisse versato.
Tutto è cominciato con un messaggio rivolto alla donna: il presunto figlio le chiedeva di memorizzare il nuovo contatto. Sosteneva di non poter telefonare perché le chiamate non erano ancora attive e aggiungeva che il cambio di numero aveva provocato problemi anche al conto corrente e allo Spid.
La richiesta di 949 euro insospettisce i genitori
Poco dopo è arrivato il vero obiettivo: ottenere 949 euro per un pagamento che il falso figlio non poteva effettuare personalmente. Alla richiesta di spiegazioni, il truffatore ha parlato genericamente di un progetto e di una sorpresa, promettendo di restituire rapidamente la somma.
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