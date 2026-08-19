Una coppia biellese ha sventato nei giorni scorsi un tentativo di truffa su WhatsApp.

“Mamma ho cambiato numero. Mi fai un bonifico?”

Un malintenzionato si è spacciato per il figlio dei due coniugi, sostenendo di aver cambiato numero e chiedendo un bonifico urgente di 949 euro. La prudenza dei genitori ha impedito che il denaro venisse versato.

Tutto è cominciato con un messaggio rivolto alla donna: il presunto figlio le chiedeva di memorizzare il nuovo contatto. Sosteneva di non poter telefonare perché le chiamate non erano ancora attive e aggiungeva che il cambio di numero aveva provocato problemi anche al conto corrente e allo Spid.

La richiesta di 949 euro insospettisce i genitori

Poco dopo è arrivato il vero obiettivo: ottenere 949 euro per un pagamento che il falso figlio non poteva effettuare personalmente. Alla richiesta di spiegazioni, il truffatore ha parlato genericamente di un progetto e di una sorpresa, promettendo di restituire rapidamente la somma.

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