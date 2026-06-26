Le sonate di Beethoven al santuario di Oropa

Questo fine settimana il Santuario di Oropa accoglie il primo dei due appuntamenti di Suoni in Movimento. L’evento porta a Biella, nell’ambito della rassegna Percorsi Sonori, due serate di grande importanza musicale dedicate a Ludwig van Beethoven. In programma venerdì 26 giugno e venerdì 3 luglio alle ore 21 nella Basilica Antica del Santuario di Oropa, la prima e la seconda parte delle Sonate per violoncello e pianoforte del compositore tedesco, nell’interpretazione di Sergio Patria al violoncello e Elena Ballario al

pianoforte. Ingresso libero.

Le Sonate per violoncello e pianoforte di Ludwig van Beethoven (Op. 5, Op. 69 e Op. 102) sono opere fondamentali del repertorio cameristico che segnano una svolta decisiva nel rapporto tra i due strumenti. Composte tra il 1795 e il 1815, rappresentano una delle pietre miliari della musica da camera e accompagnano l’intero percorso creativo del compositore. Dalle prime Sonate op. 5, ancora legate alla tradizione settecentesca e caratterizzate da un ruolo predominante del pianoforte, si giunge alla celebre Sonata op. 69, capolavoro del periodo centrale, in cui i due strumenti dialogano finalmente su un piano di perfetta parità. Le ultime Sonate op. 102, appartenenti alla fase tarda, aprono invece la strada al linguaggio più innovativo e introspettivo dell’ultimo Beethoven, con una scrittura densa, concentrata e ricca di

contrappunto. In questo ciclo il violoncello conquista definitivamente una voce autonoma e il rapporto con

il pianoforte si trasforma in un autentico confronto tra due protagonisti, dando vita a pagine di

straordinaria intensità espressiva e profondità artistica.

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