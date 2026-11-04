Incidente in moto: giovane a terra e traffico rallentato.

Incidente in moto: giovane a terra e traffico rallentato

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, 4 novembre, a Biella, dove intorno alle 14 si è verificato un incidente stradale alla rotonda tra via Rosselli e viale Macallè.

Un ragazzo in sella alla moto sarebbe caduto sull’asfalto. Le persone presenti sul posto gli hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nella zona.

Immagine di repertorio

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