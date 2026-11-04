BiellaCronaca
Incidente in moto: giovane a terra e traffico rallentato
Momenti di paura poco fa alla rotonda tra viale Macallè e via Rosselli. Sul posto il 118
Incidente in moto: giovane a terra e traffico rallentato.
Incidente in moto: giovane a terra e traffico rallentato
Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, 4 novembre, a Biella, dove intorno alle 14 si è verificato un incidente stradale alla rotonda tra via Rosselli e viale Macallè.
Un ragazzo in sella alla moto sarebbe caduto sull’asfalto. Le persone presenti sul posto gli hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nella zona.
Immagine di repertorio
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