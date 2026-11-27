BiellaCronaca
Incidente a Lenta: ancora grave il 15enne coinvolto
Intanto l’altro giorno è stato dato l’ultimo saluto a Valenzisi
Incidente a Lenta: ancora grave il 15enne coinvolto.
Biella ha dato l’ultimo saluto a Giovanni Valenzisi, il 17enne morto nello schianto della notte tra sabato e domenica lungo la provinciale 594 a Lenta. Intanto arrivano notizie preoccupanti dall’ospedale Maggiore di Novara. Si sono infatti aggravate le condizioni del ragazzo biellese di 15 anni, anche lui a bordo dell’Audi SR3 uscita di strada al rientro da una festa per i 18 anni del cugino della vittima, celebrata a Vercelli. Per il minorenne i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.
Sul fronte giudiziario, la Procura di Vercelli ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale aggravato il conducente della vettura, A. S. M., 21 anni, già dimesso dall’ospedale. Nei prossimi giorni sarà ascoltato dalla pm Mariaserena Iozzo per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto con un’auto da 400 cavalli che il giovane poteva guidare avendo conseguito la patente B da almeno tre anni.
Secondo i primi rilievi dei carabinieri di Borgosesia, Valenzisi, seduto dietro insieme al 15enne e a un altro amico, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo perché senza cintura di sicurezza.
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