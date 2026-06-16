Sabato scorso sono stati inaugurati i nuovi cartelli in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) ai Giardini Arequipa di Biella. Questo strumento rende lo spazio pubblico più accessibile e inclusivo. Aiuta l’orientamento e la fruizione del parco da parte di tutti i bambini.

Inaugurata ai Giardini Arequipa la cartellonistica in linguaggio Caa

All’inaugurazione erano presenti le autorità locali, gli insegnanti e molte famiglie. C’erano anche i membri del Consiglio comunale dei Ragazzi.

Le parole degli assessori

L’assessore all’Istruzione, Livia Caldesi, ha spiegato l’origine del progetto:

«L’idea nasce da un’intuizione semplice ma preziosa dei bambini del Consiglio comunale dei Ragazzi. Hanno guardato ai bisogni dei loro compagni più fragili. La loro sensibilità ci ricorda che l’inclusione è una scelta concreta. Vogliamo una città in cui nessuno si senta escluso».

L’assessore ha poi ringraziato la Domus Laetitiae per il grande impegno nella diffusione della CAA sul territorio.

Anche l’assessore alle Politiche Sociali, Isabella Scaramuzzi, ha evidenziato l’importanza sociale dell’intervento:

«L’accessibilità è il primo passo verso una comunità davvero inclusiva. Questi interventi rendono gli spazi pubblici più accoglienti. Permettono a ogni bambino di vivere il parco con maggiore autonomia e serenità. È un segnale concreto di attenzione verso le persone».

Cos’è la CAA?

La Comunicazione Aumentativa Alternativa è un insieme di strategie, immagini e simboli. Serve a facilitare la comunicazione in tutte le persone che hanno difficoltà a usare il linguaggio verbale. I nuovi cartelli permettono così a ogni piccolo visitatore di comprendere le regole e le aree del parco.

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