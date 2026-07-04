Il portire biellese Giovanni Daffara va al Parma

Giovanni Daffara è un nuovo giocatore del Parma. Il portiere biellese, classe 2004, è stato ufficializzato dal club emiliano nella giornata di mercoledì, compiendo così il salto in Serie A dopo il percorso di crescita maturato con la Juventus.

Cresciuto nel settore giovanile bianconero, Daffara si trasferisce al Parma a titolo definitivo. Secondo le indiscrezioni riportate dai siti specializzati, l’operazione avrebbe un valore di circa 6 milioni di euro, senza diritto di riacquisto per la Juventus, che conserverebbe però una percentuale, intorno al 10%, sull’eventuale futura rivendita del giocatore. Il portiere ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2031.

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Per Daffara si tratta del naturale approdo dopo stagioni in costante crescita. Ha difeso per due anni i pali della Juventus Next Gen in Serie C, esordendo tra i professionisti ad appena 18 anni. Nell’estate del 2023 era stato aggregato alla prima squadra bianconera durante la tournée negli Stati Uniti come quarto portiere.

L’ultima stagione, vissuta in prestito all’Avellino in Serie B, ha rappresentato la definitiva consacrazione. Dopo un inizio da riserva, è riuscito a conquistare il posto da titolare, diventando uno dei protagonisti della stagione e contribuendo al raggiungimento dei playoff.

Alto 1 metro e 94 centimetri, Daffara è apprezzato per la struttura fisica, la reattività e le qualità tecniche, caratteristiche che gli sono valse anche diverse convocazioni con la Nazionale Under 21 e le prime esperienze nel gruppo della Nazionale maggiore durante le recenti amichevoli disputate contro Grecia e Lussemburgo.

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