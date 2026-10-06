Ginnastica ritmica: ottimo avvio per La Marmora al Winter Club

Inizio di stagione positivo per la Società Ginnastica La Marmora, protagonista sabato 4 ottobre al Palalancia di Chivasso nella prima prova del Campionato Regionale Silver “Winter Club”. Il club biellese ha schierato in campo ben tre formazioni, ottenendo due prestigiosi podi e ottime indicazioni per il prosseguimento dell’anno agonistico.

Nel livello LA2, la prima squadra composta da Bianca Gilardino (corpo libero e palla) e Matilde Lanza (fune e cerchio) ha conquistato un brillante terzo posto. Buona prestazione anche per la seconda rappresentativa, formata dalle giovanissime Caterina Lusiani, Ginevra Sasso e Caterina Bora, che hanno chiuso al settimo posto dimostrando ampi margini di crescita.

Soddisfazioni e medaglia di bronzo anche nel livello LC1, dove il quartetto composto da Beatrice Frassà, Anna Baiolini, Maddalena Calcagno ed Elena Janni è salito sul terzo gradino del podio, subito dietro a Euritmica e Libertas Vercelli. Tra le note più lieta della giornata si segnala il positivo rientro in gara di Elena Janni dopo un lungo periodo di stop. Unica assente di giornata Caterina Santangelo, pronta al rientro nella seconda prova.

Grande l’orgoglio dello staff tecnico, guidato dalle allenatrici Gianna Cagliano, Silvia Bozzonetti, Monica Gelati, Annalisa De Biase e dal coreografo Mihai Ciortea. I prossimi appuntamenti vedranno la società impegnata a metà ottobre con il Campionato Regionale Silver LD, per poi tornare in pedana a metà novembre per la seconda tappa del Winter Club.

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