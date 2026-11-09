Donna travolta da un’auto in pieno centro a Biella

Grande spavento nella serata di ieri, 8 novembre, in pieno centro, dove una donna è stata investita da un veicolo.

Tempestivo soccorso alla donna investita

Stava attraversando la strada quando un’auto l’ha travolta. La vittima dell’incidente, di una cinquantina di anni, si trovava all’incrocio tra via Repubblica e via Marconi.

Sul posto sono giunti i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ancora sconosciuta.

Insieme a loro, è stato tempestivo l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato soccorso alla signora. In seguito è stata trasportata in ospedale, fortunatamente in codice verde.

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Immagine di repertorio

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