Seguici su

BiellaCronaca

Donna travolta da un’auto in pieno centro a Biella

Sul posto si è reso necessario l’intervento di carabinieri e 118

Pubblicato

32 minuti fa

il

Auto fuori controllo, 25enne finisce in ospedale
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Grande spavento nella serata di ieri, 8 novembre, in pieno centro, dove una donna è stata investita da un veicolo.

Tempestivo soccorso alla donna investita

Stava attraversando la strada quando un’auto l’ha travolta. La vittima dell’incidente, di una cinquantina di anni, si trovava all’incrocio tra via Repubblica e via Marconi.

Sul posto sono giunti i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ancora sconosciuta.

Insieme a loro, è stato tempestivo l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato soccorso alla signora. In seguito è stata trasportata in ospedale, fortunatamente in codice verde.

LEGGI ANCHE: Disordini in carcere: agente aggredito e detenuti che rifiutano di rientrare nelle celle

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *