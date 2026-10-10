Da lunedì a Biella sarà il delirio.

Da lunedì prossimo 12 ottobre fino al 15 dicembre verrà inibito il traffico veicolare in via P. Micca, dalla rotatoria di Piazza Lamarmora (inclusa) sino a via Lamarmora:

– i divieti di sosta con rimozione forzata partiranno dalle ore 22.00 del giorno 11.10.2026 sia lungo la via P. Micca e piazza Lamarmora sia negli ultimi tratti delle vie laterali che intersecano il cantiere,

– la sospensione della circolazione, eccetto aventi diritto nelle parti finali delle vie che si allacciano all’area di cantiere, avverranno dalle ore 9.00 del 12.10.2026, mentre quella lungo via P. Micca e piazza Lamarmora saranno dopo le 14 del 12.10.2026,

– nuovi sensi unici con cartelli stradali: in via Garlanda sarà istituito il senso unico da via Oberdan a via Lamarmora, in via Mazzini sarà accessibile da via Garibaldi sinoa a via Monte Mucrone, via Garibaldi da via Gramsci a via Seminari senso unico a salire con posizionamento di obbligo di svolta a sinistra in via Seminari per chi arriva da via Arnulfo e divieto di accesso per chi scende da via Arnulfo/Seminari,

– via S. Ferrero, tratto tra via Arnulfo e via P. Micca, divieto di transito eccetto aventi diritto e autobus,

– tutte le vie che intersecano il cantiere, saranno a doppio senso di marcia nell’ultimo tratto per i residenti e gli aventi diritto.

Tutti i particolari su La Provincia di Biella in edicola oggi, sabato 10 ottobre.

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