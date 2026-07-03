Condannato per tentato omicidio: egiziano portato alla frontiera.

Nella giornata di ieri, personale della Questura di Biella ha dato esecuzione al provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera nei confronti di un cittadino egiziano.

L’uomo era gravato da precedenti penali e condannato per il reato di tentato omicidio. Non appena uscito dal carcere, i poliziotti della Questura di Biella hanno preso in consegna lo straniero.

Lo ha immediatamente accompagnato presso l’aeroporto di Milano Malpensa, da dove è stato rimpatriato nel Paese di origine, in esecuzione del provvedimento di espulsione. L’attività si inserisce nell’ambito delle iniziative volte a rafforzare la sicurezza e a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sul territorio, attraverso il costante monitoraggio delle posizioni degli stranieri irregolari e l’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento nei confronti dei soggetti ritenuti socialmente pericolosi o destinatari di misure espulsive, al fine di assicurare condizioni di maggiore sicurezza.

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