La Guardia di Finanza di Biella ha festeggiato il suo 252° anniversario di fondazione.

A Biella i 252 anni della Guardia di finanza

Il Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Lampone, ha tracciato il bilancio operativo dal primo gennaio 2025 al 31 maggio 2026. Le Fiamme Gialle hanno eseguito 1.640 interventi ispettivi e 169 indagini delegate dalla Magistratura.

Nel settore delle frodi e dell’evasione fiscale sono state svolte 40 indagini di polizia giudiziaria. I militari hanno denunciato 74 persone per reati tributari e hanno sequestrato beni per circa 7,2 milioni di euro. L’attività investigativa ha permesso di individuare 28 evasori totali e 28 lavoratori in nero o irregolari.

La tutela della spesa pubblica ha registrato 215 interventi complessivi. Le frodi accertate a danno dei bilanci nazionale e unionale superano i 43 milioni di euro. Gli interventi legati alle risorse del PNRR sono stati 40, per un valore di oltre 15,6 milioni di euro. La collaborazione con la Procura europea ha portato alla denuncia di 128 responsabili.

Il contrasto alla criminalità organizzata ha visto l’esecuzione di 30 interventi in materia di riciclaggio. I controlli sulla circolazione valutaria hanno portato al sequestro di 236 banconote contraffatte. Per i reati fallimentari e societari sono stati denunciati 94 soggetti. Sul territorio provinciale sono stati sequestrati anche oltre 160 grammi di sostanze stupefacenti. Il Corpo ha infine garantito il proprio supporto per la sicurezza pubblica e il soccorso alpino nelle zone montane.

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