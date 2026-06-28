Basso BielleseCronaca
Trova un uomo nel giardino e gli consegna monili in oro
Anziana a Cavaglià si trova di fronte il malvivente
Truffa a Cavaglià ai danni di una anziana.
La donna avrebbe sentito rumori provenire dall’esterno della casa. Una volta uscita ha trovato un uomo dall’accento dell’est Europa. Con una scusa questo sarebbe riuscito a entrare in casa e farsi consegnare dalla donna, alquanto scossa, i monili che aveva.
Soltanto successivamente la anziana ha avvertito la figlia. Le indagini sono seguite dai carabinieri.
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