Tenta di seminare i carabinieri a Cavaglià: inseguito e arrestato

Tenta di seminare i carabinieri a Cavaglià: inseguito e arrestato

Inseguimento la scorsa notte per le strade di Cavaglià. Un uomo di 30 anni a bordo di una vettura non si è fermato al posto di controllo dei carabinieri. I militari si sono messi all’inseguimento. Per tutta risposta il giovane ha tentato anche di seminarli percorrendo le strade ad alta velocità. Mettendo anche in pericolo gli altri utenti della strada.

E’ stato poi coinvolto in un sinistro autonomo. E a qual punto è stato arrestato. Dai controlli effettuati il mezzo era sottoposto a fermo amministrativo. Inoltre la patente di guida dell’uomo era sospesa per un precedente reato relativo al codice della strada.

Comparso in tribunale, assistito dall’avvocato Andrea Conz, l’arresto è stato convalidato. Non Non è stata accolta la richiesta di applicazione della misura cautelare.

LEGGI ANCHE:Carabinieri all’inseguimento della moto: 31enne denunciato

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook