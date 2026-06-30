Basso BielleseCronaca
Pianta cade per il temporale e provoca un incidente
E’ successo a Cerrione, a rimanere ferito un rider in sella alla bici
Pianta cade al suolo e causa incidente stradale*
Nella serata di ieri i Vigili del fuoco di Biella sono stati impegnati per parecchi interventi legati al temporale ed al forte vento.
Oltre a piante e cavi elettrici danneggiati vi è da segnalare un’incidente. Pare che sulla SP400 in direzione Cerrione, a causa di una pianta caduta, un motociclista, in sella alla sua motocicletta, sia caduto a terra mentre stava sopraggiungendo un’auto che non ha potuto evitare l’impatto.
Il rider è stato medicato e visitato dei Sanitari del 118 per poi essere trasportato in ospedale per accertamenti.
Sul posto, oltre alla Polizia di Stato, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e a tagliare la pianta che occupava circa metà carreggiata
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