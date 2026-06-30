Seguici su

Basso BielleseCronaca

Pianta cade per il temporale e provoca un incidente

E’ successo a Cerrione, a rimanere ferito un rider in sella alla bici

Pubblicato

9 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google
Pianta cade al suolo e causa incidente stradale*
Nella serata di ieri i Vigili del fuoco di Biella sono stati impegnati per parecchi interventi legati al temporale ed al forte vento.
Oltre a piante e cavi elettrici danneggiati vi è da segnalare un’incidente. Pare che sulla SP400 in direzione Cerrione, a causa di una pianta caduta, un motociclista, in sella alla sua motocicletta,  sia caduto a terra  mentre stava sopraggiungendo un’auto che non ha potuto evitare l’impatto.
Il rider è stato medicato e visitato dei Sanitari del 118 per poi essere trasportato in ospedale per accertamenti.
Sul posto, oltre alla Polizia di Stato,  i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e a tagliare la pianta che occupava circa metà carreggiata
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *