Incendio tetto a Massazza: Vigili del Fuoco al lavoro

Oggi alle 13 circa, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Biella è stata allertata per un incendio tetto di uno stabile di 2 piani, a Massazza. Le squadre sono intervenute con APS (Auto Pompa Serbatoio), ABP (AutoBotte Pompa) e Autoscala. Spente le fiamme, l’intervento è attualmente in corso per le fasi successive di smassamento e messa in sicurezza.

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