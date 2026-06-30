Basso BielleseCronaca
Finisce con l’auto nel canale ad Arro di Salussola
Nessuna conseguenza per l’automobilista
Automobilista di passaggio ad Arro di Salussola ha trovato un’auto nel canale sommersa dall’acqua.
Finisce con l’auto nel canale ad Arro di Salussola
Sul posto sono giunti i carabinieri. il veicolo era di proprietà di un uomo residente a Cavaglià. L’incidente era avvenuto alle 2 della notte tra lunedì e martedì. L’automobilista sarebbe stato aiutato da un passante.
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