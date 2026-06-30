Automobilista di passaggio ad Arro di Salussola ha trovato un’auto nel canale sommersa dall’acqua.

Finisce con l’auto nel canale ad Arro di Salussola

Sul posto sono giunti i carabinieri. il veicolo era di proprietà di un uomo residente a Cavaglià. L’incidente era avvenuto alle 2 della notte tra lunedì e martedì. L’automobilista sarebbe stato aiutato da un passante.

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