Basso BielleseCronaca
Auto finisce nella risaia a Villanova Biellese: un ferito
Sottoposto al controllo etilometrico è risultato negativo
Auto finisce nella risaia a Villanova Biellese: un ferito.
E’ successo ieri nella prima serata. Sul posto i vigili del fuoco,
A essere coinvolti nell’incidente una Mercedes Classe A condotta da uomo del 76 di Candelo e una Renault Clio condotta da uomo del 1969 di Mottalciata. Quest’ultimo finito in ospedale non in gravi condizioni.
Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.
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