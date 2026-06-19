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Auto finisce nella risaia a Villanova Biellese: un ferito

Sottoposto al controllo etilometrico è risultato negativo

Pubblicato

28 secondi fa

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turista muore dopo il bagno
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Auto finisce nella risaia a Villanova Biellese: un ferito.

E’ successo ieri nella prima serata. Sul posto i vigili del fuoco,

A essere coinvolti nell’incidente una Mercedes Classe A condotta da  uomo del 76 di Candelo e  una Renault Clio condotta da uomo del 1969 di Mottalciata. Quest’ultimo finito in ospedale non in gravi condizioni.

Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

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