Nella notte appena trascorsa i carabinieri della Compagnia di Biella hanno arrestato un cittadino bosniaco di 61 anni, con diversi precedenti alle spalle, residente da tempo in provincia di Vercelli.

Arrestato ladro di auto a Cavaglià

L’arresto è avvenuto a Cavaglià dove, intorno alle 22, l’arrestato insieme ad un complice che è al momento ricercato aveva tentato di rubare una Fiat Panda parcheggiata in strada. Il rumore della rottura del finestrino ha allertato i proprietari che hanno chiamato il 112 e si sono precipitati in strada per impedire il furto, mettendo in fuga i due malfattori. In pochi minuti sono arrivate sul posto diverse pattuglie di Carabinieri che stavano già perlustrando la zona poiché poco prima un altro residente aveva segnalato due persone sospette a bordo di un’auto, sempre una Fiat Panda.

Il più giovane dei due è riuscito a dileguarsi fuggendo a piedi nel buio mentre l’altro è stato bloccato mentre cercava di raggiungere l’auto con cui era arrivato in zona, risultata poi essere stata rubata alcuni giorni fa in provincia di Genova.

I militari hanno poi scoperto che le targhe erano state alterate con del nastro isolante, mentre a bordo sono stati trovati guanti in lattice, una torcia e un piede di porco. Il sospetto è quindi che i due fossero in zona con l’intento di compiere dei furti in abitazione, in una zona già teatro di alcuni furti nei giorni scorsi, e che avessero prima cercato di procurarsi ulteriori auto per la fuga. L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Biella, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza, a seguito della quale l’arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura non custodiale dell’obbligo di dimora e con divieto di allontanarsi dall’abitazione dalle 21:00 alle 7:00

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