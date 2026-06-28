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Accusato di violenza sessuale: professore biellese assolto

Il caso risale al 2022 in una scuola del Biellese.

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5 minuti fa

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morte della piccola perla
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Accusato di violenza sessuale: professore biellese assolto.

Assolto con formula piena il professore biellese accusato di molestie e violenze sessuali nei confronti di quattro alunne. I fatti vennero contestati in un istituto scolastico del Biellese. L’uomo, oggi 58enne e padre di 4 figli, ha dovuto difendersi da una accusa infamante.
L’indagine era scattata nel 2022 in seguito alla denuncia presentata dalla madre di una delle ragazze coinvolte. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Vercelli.

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