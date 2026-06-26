Visita guidata a Oropa “Quando arrivava il trenino”

Sabato 27 giugno alle ore 15, il Santuario propone una visita guidata speciale.

Le visite si terranno sabato 27 giugno, 8 agosto e 29 agosto alle ore 15.

Sarà dedicata al periodo della Belle Époque, pensata come un autentico viaggio nel tempo per conoscere Oropa all’inizio del Novecento. Sarà l’occasione per immergersi nell’atmosfera di un’epoca in cui il celebre trenino Biella–Oropa saliva tra le montagne portando al Santuario pellegrini e villeggianti. Per l’occasione, l’Associazione Ferrovia Biella Oropa aprirà il trenino, testimonianza di un periodo che ha segnato la storia del territorio.

La visita guidata seguirà un percorso speciale costruito per raccontare l’Oropa di allora: attraverso le immagini dell’Archivio Storico i partecipanti potranno scoprire l’atmosfera delle giornate scandite dall’arrivo delle carrozze e della tramvia, la presenza dei coronari-orefici, dei fotografi ambulanti, del mercato con le sue bancarelle e dei caratteristici cabaretti. La Basilica Antica conservava ancora l’Antisacello, mentre la Basilica Superiore si presentava come un grande cantiere in continua evoluzione. Le stanze dei pellegrini, semplici ed essenziali, raccontavano un’ospitalità sobria e autentica, parte integrante dell’esperienza di Oropa.

Le visite si terranno sabato 27 giugno, 8 agosto e 29 agosto alle ore 15.

A completare le attività dell’ultimo fine settimana di giugno, domenica alle ore 11 è in programma la visita guidata “Oropa e i suoi tesori”, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del Santuario, del Museo e degli Appartamenti Reali dei Savoia.

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