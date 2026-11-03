Vigliano piange Paolo Rivardo: 60 anni

Lutto a Vigliano per la perdita di Paolo Rivardo, già maestro della Filarmonica di Valdengo e alpino. Aveva 60 anni. Dopo lunghe sofferenze è mancato all’affetto dei suoi cari. Lascia la moglie Concetta, la sorella Milva con famiglia e i nipoti. Si è spento il 2 novembre all’ospedale di Ponderano. I funerali si svolgeranno a Vigliano martedì 3 novembre alle 15. Dopo la funzione il caro Paolo proseguirà per il tempio crematorio. La famiglia ringrazia i dottori e il personale dei reparti “Chirurgia”, “Rianimazione” dell’ospedale di Ponderano per la grande vicinanza dimostrata e le assidue cure prestate.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook