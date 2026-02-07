Seguici su

Via Italia, riaperto ai pedoni anche il secondo lotto – FOTO

E’ nuovamente accessibile a piedi anche il tratto compreso tra via Dante e Palazzo Oropa

Pubblicato

41 secondi fa

il

Proseguono a passo svelto i lavori in via Italia. Dopo la riapertura ai pedoni del tratto in Riva, è nuovamente accessibile a piedi anche il secondo lotto, compreso tra via Dante e Palazzo Oropa. Una riapertura attesa, che segna un nuovo passo avanti nel restyling della centralissima via.

In diversi hanno approfittato subito dell’occasione per fare una passeggiata sulla nuova pavimentazione, guardando dal vivo il risultato dei lavori.

