AttualitàBiella
Vaga in vestaglia a Biella: giovane riportato in ospedale
L’uomo era in stato confusionale ed è stato riportato in ospedale.
Aveva il classico camice per i pazienti in ospedale. Ma vagava per le vie di Biella Un giovane è stato notato intorno alle 6. Era in vestaglia e in stato confusionale. L’uomo era uscito dall’ospedale. E’ stato recuperato e riportato al nosocomio di Ponderano.
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