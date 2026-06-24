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Vaga in vestaglia a Biella: giovane riportato in ospedale

L’uomo era in stato confusionale ed è stato riportato in ospedale.

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9 secondi fa

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Aveva il classico camice per i pazienti in ospedale. Ma vagava per le vie di Biella Un giovane è stato notato intorno alle 6. Era in vestaglia e in stato confusionale. L’uomo era uscito dall’ospedale. E’ stato recuperato e riportato al nosocomio di Ponderano.

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