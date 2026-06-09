Un’Alfa finisce tra le rocce del torrente Cervo

Un incidente stradale autonomo si è verificato domenica 7 giugno, alle porte di Piedicavallo. Le cause del sinistro sono ancora da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni, una vettura è uscita di strada. Il mezzo ha terminato la sua corsa nel greto del torrente Cervo, vicino alla confluenza con il torrente Chiobbia. L’impatto è avvenuto a pochissimi passi dal ponte Pinchiolo.

Al momento del ritrovamento l’abitacolo era vuoto. All’interno dell’auto non era presente nessuno.

Le indagini e il recupero

I Carabinieri della zona hanno avviato i dovuti accertamenti. I militari dell’Arma stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e individuare il conducente.

La vista del veicolo nel fossato ha attirato molta attenzione. L’auto è stata notata da numerosi automobilisti di passaggio, dai residenti e dai visitatori dell’alta valle.

Il mezzo è apparso vistosamente danneggiato a causa della caduta. In serata, un carro attrezzi ha raggiunto il luogo dell’incidente. Gli operatori hanno avviato le manovre di rimozione e hanno completato il recupero del veicolo.

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