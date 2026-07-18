Il Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Campiglia Cervo, e l’Amministrazione Comunale che lo gestisce, nell’ambito della Rete Museale Biellese e la Valle dell’Acqua, propongono una bella escursione guidata.

Una escursione con la Soms a Campiglia cervo

E porterà a conoscere percorsi e borghi del versante solatio del territorio partendo dal Parco delle Cave alla Balma per giungere al capoluogo e rientrare per un percorso diverso, dislivello + 500.

L’appuntamento con la guida escursionistica e ambientale Raffaella Restelli (che ha già condotto con successo la passeggiata proposta dagli stessi enti il 5 luglio) è alle 9,30 al Parco delle Cave in Frazione Balma ove è previsto il ritorno intorno alle 18,30.

La guida, conoscitrice della storia locale e delle peculiarità ambientali del territorio, trarrà spunto da quanto si incontra lungo il cammino (cave di sienite, mulino per la pressatura della canapa, ville signorili, Oratori, cappellette votive, lavatoi, pascoli e boschi ) per raccontare, facendola conoscere piu’ a fondo, la Bürsch.

In particolare si percorrerà un’ampia porzione del sentiero che unisce, un percorso che ha valorizzato la rete di sentieri e mulattiere già esistenti da secoli per connettere le numerosissime borgate sparpagliate sui pendii dell’alta Valle del Cervo; è stato inaugurato nel 2015 alla vigilia della fusione dei Comuni di

Quittengo, San Paolo Cervo e Campiglia Cervo proprio per sottolineare l’omogeneità territoriale e culturale sino ad allora suddivise in tre distinte amministrazioni.

Il pranzo al sacco a cura dei partecipanti permetterà di godere del paesaggio da una delle frazioni piu’

caratteristiche: Sassaia. All’arrivo al capoluogo si accederà gratuitamente al Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso

facendo un balzo nella seconda metà dell’ottocento e conoscendo l’origine delle attuali assistenza sanitaria gratuita, previdenza sociale, pubblica istruzione (privilegi che troppo spesso diamo per scontati ma che sono nati tra gli operai e le persone piu’ umili ).

La passeggiata è gratuita.

E’ indispensabile prenotarsi con messaggi whatsapp al n. 335.600 3240 posti limitati, evento gratuito. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking .

In caso di condizioni meteo avverse l’evento sarà rimandato a sabato 8 agosto.

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