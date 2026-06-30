AttualitàValli Mosso e Sessera
Una 15enne ferita a Sostegno dopo la caduta in moto
Per fortuna solo escoriazioni per lei
Incidente a Sostegno: 15enne su ciclomotore è finita a terra. La ragazzina avrebbe perso il controllo del mezzo. E’ stata soccorsa dal 118, per fortuna ha riportato solo escoriazioni. Sul posto il 118 e i carabinieri per i rilievi del caso.
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