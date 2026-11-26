Un dono speciale per i prematuri dell’ospedale cittadino.

Un dono speciale per i prematuri dell’ospedale cittadino

In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità che si è celebrata la scorsa settimana i piccoli pazienti della Neonatologia dellOspedale dell’ Aslbi hanno ricevuto un dono speciale dalle volontarie di Cuore di Maglia: 24 doudou, 27 cuffiette, 21 paia di calzine e 8 copertine. Tutti rigorosamente realizzati a mano. A consegnarli in reparto è stata Monica Boggiani, volontaria e delegata per la Provincia di Biella, in rappresentanza “cuoresse” biellesi.

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