AttualitàBiella
Un dono speciale per i prematuri dell’ospedale cittadino
Un gesto pieno d’amore delle volontarie di Cuore di Maglia
Un dono speciale per i prematuri dell’ospedale cittadino.
Un dono speciale per i prematuri dell’ospedale cittadino
In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità che si è celebrata la scorsa settimana i piccoli pazienti della Neonatologia dellOspedale dell’ Aslbi hanno ricevuto un dono speciale dalle volontarie di Cuore di Maglia: 24 doudou, 27 cuffiette, 21 paia di calzine e 8 copertine. Tutti rigorosamente realizzati a mano. A consegnarli in reparto è stata Monica Boggiani, volontaria e delegata per la Provincia di Biella, in rappresentanza “cuoresse” biellesi.
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