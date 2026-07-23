AttualitàBiella
ULTIMA ORA – Riaperto il ponte della tangenziale in entrambe le direzioni
Completati in anticipo gli interventi di sostituzione dei giunti
Riaperto il ponte della tangenziale in entrambe le direzioni.
Riaperto il ponte della tangenziale in entrambe le direzioni
Anas ha completato con alcuni giorni di anticipo, rispetto al cronoprogramma iniziale degli interventi, i lavori di sostituzione dei 19 giunti di dilatazione sul ponte Cervo, infrastruttura al km 15 della statale 758 “Masserano-Mongrando” (ex SP 142/A).
Per effetto dell’ultimazione anticipata delle lavorazioni, il ponte Cervo è tornato regolarmente percorribile in entrambe le direzioni senza limitazioni.
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