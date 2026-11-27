Ha bevuto troppo al termine di una battuta di caccia, fino a sentirsi male, ma aveva ancora con sé il fucile. È accaduto nei giorni scorsi a Verbania, dove un cacciatore di circa quarant’anni ha richiesto l’aiuto della compagna, facendo scattare l’intervento dei soccorritori. La presenza dell’arma mentre l’uomo era in stato di ebbrezza ha reso necessario anche l’arrivo della polizia.

La vicenda si è conclusa con provvedimenti importanti nei confronti del quarantenne. Gli agenti hanno infatti disposto il sequestro cautelare di cinque fucili e circa settanta cartucce, oltre al ritiro del porto d’armi. Le armi erano regolarmente denunciate, ma le condizioni in cui si trovava il proprietario hanno spinto le forze dell’ordine ad adottare misure precauzionali.

Tutto è cominciato al termine di una battuta di caccia, quando l’uomo ha consumato una quantità eccessiva di alcol, accusando successivamente un malessere. È stato lui stesso a chiedere aiuto alla compagna, che ha immediatamente allertato il 118. All’arrivo dei sanitari il quarantenne appariva in evidente stato di ebbrezza, pur mantenendo un atteggiamento collaborativo nei confronti del personale intervenuto.

Nonostante il malessere, l’uomo ha rifiutato di essere accompagnato in ospedale per ulteriori controlli. A preoccupare i soccorritori, però, non erano soltanto le sue condizioni fisiche. Il cacciatore aveva infatti ancora il fucile con sé, una circostanza che ha richiesto particolare cautela e indotto il personale sanitario a chiedere l’intervento delle volanti della polizia.

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