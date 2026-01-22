Tornano le nuvole e fa piuttosto freddo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Tornano le nuvole e fa piuttosto freddo

Nella notte si registra un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si attestano intorno ai +0,3°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa è molto alta, raggiungendo il 96%, e l’umidità si mantiene attorno all’81%.

Durante la mattina, il cielo rimane coperto e le temperature salgono lentamente, toccando i +4,4°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa continua a essere totale, con valori che restano al 100%. La velocità del vento è moderata, oscillando tra 1,4 e 4,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali.

Nel pomeriggio si prevede un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzano intorno ai +4°C. La situazione meteorologica rimane invariata, con cielo coperto e umidità attorno al 64%. Le condizioni di vento restano moderate, senza precipitazioni previste.

La sera porta un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesta intorno ai +2°C. Il cielo continua a essere coperto e l’umidità si mantiene alta, attorno al 79%. Le condizioni di vento rimangono leggere, senza variazioni significative rispetto al pomeriggio.

In sintesi, si assista a una giornata caratterizzata da un cielo coperto, temperature fresche e umidità elevata.

