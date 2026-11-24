La costruzione di nuovi impianti di termovalorizzazione crea un significativo impatto ambientale, contribuisce all’aumento della CO2, che andrebbe invece diminuita per rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione, e soprattutto comporta l’allontanamento di pratiche virtuose per quanto riguarda l’economia circolare e la diminuzione della produzione di rifiuti, in una Regione che resta la peggiore del Nord Italia per quanto riguarda la raccolta differenziata.

La Regione ha già autorizzato la realizzazione della quarta linea dell’inceneritore del Gerbido, attualmente in fase di progettazione, ed è al vaglio della Regione Liguria l’ipotesi della realizzazione di un nuovo impianto in Valle Bormida, già al centro di una grande mobilitazione nel basso Piemonte.

In questo quadro, la settimana scorsa A2A Ambiente S.p.A. ha depositato presso la Direzione Ambiente della Regione Piemonte istanza di autorizzazione ambientale per la realizzazione di un nuovo inceneritore per rifiuti speciali non pericolosi a Cavaglià, nel biellese, con una capacità di 270.000 tonnellate. Si tratta dello stesso progetto già respinto nel giugno 2024 dalla Conferenza dei Servizi della Provincia di Biella, con l’opposizione dei vari comuni del territorio e delle associazioni ambientaliste.

Come è noto, tale diniego è stato impugnato da A2A e nel mese di settembre 2026 il TAR ha annullato lo stop ritenendo la competenza in capo alla Regione Piemonte a seguito di modifiche normative. La Provincia di Biella ha impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato, ma nelle more A2A ha depositato il progetto in sede regionale.

Abbiamo appena depositato un’interrogazione per chiedere al Presidente Cirio se, anche a fronte degli altri progetti di inceneritori già in discussione, ritenga che la nostra Regione si possa permettere la realizzazione di un ennesimo termovalorizzatore a fronte dei costi ambientali che avrebbe e del circolo vizioso che si innescherebbe quanto alla riduzione dei rifiuti. In ogni caso, visto anche il ricorso della Provincia di Biella pendente innanzi al Consiglio di Stato sul procedimento autorizzativo conclusosi con diniego in Conferenza dei Servizi provinciale, chiediamo alla Giunta di sospendere il procedimento in attesa di tale pronuncia giudiziaria.

Alice Ravinale

Presidente Gruppo consiliare regionale

Alleanza Verdi Sinistra

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