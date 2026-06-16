Tenta di soffocare la madre per una bolletta da 2000 euro.

Difficile convivenza

La convivenza era già difficile e la famiglia era seguita dai servizi sociali. Dopo le prime urla, l’anziana ha cercato riparo nella propria stanza, ma il figlio l’ha raggiunta.

Secondo la ricostruzione, l’uomo l’ha bloccata e ha premuto un cuscino contro il suo volto. La madre ha gridato chiedendo aiuto, mentre la situazione stava rapidamente precipitando.

L’intervento della compagna

A interrompere l’aggressione è stata la compagna del 33enne, che è intervenuta riuscendo ad allontanarlo dalla donna. Poco dopo, l’uomo ha lasciato l’abitazione ed è andato al lavoro.

Rimasta sola, la 77enne ha chiamato i carabinieri della compagnia di Chieri e ha raccontato anche precedenti episodi di tensione. I militari hanno raggiunto il figlio sul posto di lavoro e lo hanno arrestato. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Chieri per gli accertamenti. Dopo le cure e i controlli, è stata dimessa nel giro di poche ore. Lo riporta Prima Settimo.