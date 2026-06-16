Attualità
Tenta di soffocare la madre per una bolletta da 2000 euro
Voleva un aiuto economico che non gli era stato concesso
Tenta di soffocare la madre per una bolletta da 2000 euro.
Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Baldissero Torinese dai carabinieri dopo una violenta lite con la madre di 77 anni, avvenuta in una cascina alle porte del paese. L’accusa nei suoi confronti è tentato omicidio. Al centro della discussione c’era una bolletta dell’acqua di oltre 2mila euro. La donna, che ospitava il figlio e la compagna, ha chiesto un contributo per pagare la somma. Da lì il confronto è degenerato.
Difficile convivenza
La convivenza era già difficile e la famiglia era seguita dai servizi sociali. Dopo le prime urla, l’anziana ha cercato riparo nella propria stanza, ma il figlio l’ha raggiunta.
Secondo la ricostruzione, l’uomo l’ha bloccata e ha premuto un cuscino contro il suo volto. La madre ha gridato chiedendo aiuto, mentre la situazione stava rapidamente precipitando.
L’intervento della compagna
A interrompere l’aggressione è stata la compagna del 33enne, che è intervenuta riuscendo ad allontanarlo dalla donna. Poco dopo, l’uomo ha lasciato l’abitazione ed è andato al lavoro.
Rimasta sola, la 77enne ha chiamato i carabinieri della compagnia di Chieri e ha raccontato anche precedenti episodi di tensione. I militari hanno raggiunto il figlio sul posto di lavoro e lo hanno arrestato. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Chieri per gli accertamenti. Dopo le cure e i controlli, è stata dimessa nel giro di poche ore. Lo riporta Prima Settimo.
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