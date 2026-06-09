“Su via Milano a Chiavazza si corre troppo”.

“Su via Milano a Chiavazza si corre troppo”

“Sono un residente del quartiere chiavazza, mi domando se si stia aspettando che avvenga un incidente all’ incrocio gestito dal semaforo nuovamente e da tempo di nuovo non funzionante. Perché, per chi non se ne fosse accorto, via Milano è un unico serpentone di autoveicoli. E nessuno rallenta per fare passare qualche auto proveniente dal centro. Oppure è tutto calcolato ( male ) per fare quella famosa rotonda di cui si era parlato. ssnza considerare che nel caso, non essendo posta fuori asse in modo da rallentare decisamente l’ afflusso dei mezzi proveniente da via Milano ,direzione Biella, ci ritroveremmo nelle stesse condizioni di quella posta difronte al cimitero. Qui le auto/ moto ecc, arrivano a razzo ( tanto ho la precedenza )”. E’ la mail inviata da un residente.

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