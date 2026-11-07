Strisce fantasma a Biella, arriva la svolta

Dopo la testimonianza di una nostra lettrice, pubblicata nei giorni scorsi, che aveva raccontato di aver rischiato di essere investita sulle strisce pedonali ormai quasi “fantasma” all’imbocco della tangenziale, un’altra lettrice si fa viva per dire di aver già segnalato la stessa pericolosità alla polizia locale, ben sette mesi fa.

Un problema che, nonostante il tempo trascorso, è rimasto irrisolto. Ma ora da Palazzo Oropa arriva l’annuncio: le criticità legate alla segnaletica orizzontale saranno presto risolte. E non soltanto in quel tratto: in tutta la città.

Strisce fantasma all’imbocco della tangenziale, l’investimento sfiorato

Ma andiamo con ordine. Sette mesi fa una cittadina si era già rivolta alla polizia locale per chiedere di intervenire. «Con la presente desidero sottoporre alla vostra cortese attenzione una situazione che ritengo meritevole di un intervento tempestivo, in quanto potenzialmente pericolosa per l’incolumità dei pedoni – scriveva nel testo inviato via mail alla municipale -. In via Ferruccio Nazionale, in prossimità del sottopassaggio ferroviario e poco prima dell’area denominata “Brusa”, è presente un passaggio pedonale la cui segnaletica orizzontale risulta ormai quasi completamente cancellata. Tale condizione ne compromette gravemente la visibilità, rendendo difficoltosa la sua individuazione da parte degli automobilisti. Nella giornata di ieri, mentre attraversavo in quel punto, ho rischiato di essere investita da un veicolo che non ha rallentato né si è fermato, nonostante si trattasse di un attraversamento pedonale. L’episodio è stato accompagnato, peraltro, da reazioni poco rispettose da parte del conducente, il quale sembrava non riconoscere la natura del tratto stradale. Solo dopo aver fatto notare la presenza del passaggio pedonale e il conseguente obbligo di precedenza, la situazione si è placata».

«Pur non avendo riportato conseguenze, ritengo opportuno evidenziare come un simile episodio avrebbe potuto avere esiti ben più gravi, soprattutto qualora a trovarsi nella medesima circostanza fosse stata una persona anziana o con ridotta prontezza di reazione – proseguiva la mail -. Alla luce di quanto esposto, mi permetto di richiedere un vostro cortese intervento volto al ripristino della segnaletica orizzontale, affinché venga garantita una maggiore sicurezza per tutti i pedoni che quotidianamente transitano in quella zona».

Castagnetti: “Entro fine mese inizieremo a rifare le strisce in tutta la città”

Da allora sono trascorsi sette mesi e le segnalazioni sono aumentate. Ultima quella, molto simile, pubblicata sulle nostre pagine nei giorni scorsi. Ma il problema è rimasto sotto gli occhi di tutti.

Ora, però, sembra finalmente arrivare una soluzione. A fare il punto è l’assessore ai lavori pubblici Luca Castagnetti. «Concluso l’appalto precedente, abbiamo deciso di acquistare noi la macchina per realizzare la segnaletica a terra, che ci è stata consegnata 15 giorni fa – spiega -. La prossima settimana gli operai inizieranno il corso. Quindi spero che entro la fine del mese potremo iniziare a rifare la strisce in tutta la città, compreso l’attraversamento all’imbocco della tangenziale».

Giulia Gaia Maretta

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