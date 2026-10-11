Street food, specialità e artigianato: a Biella ritorna il Mercato europeo.

Street food, specialità e artigianato: a Biella ritorna il Mercato europeo

Più di un semplice mercato, ma un’esperienza internazionale capace di connettere persone, culture e prodotti tipici da tutti gli angoli del mondo. Dopo la pausa estiva, il mercatino Regioni d’Europa – Mercati Internazionali è pronto a ripartire con una nuova stagione ricca di appuntamenti: ben 27 tappe in giro per l’Italia.

Tra queste anche la città di Biella, che ospiterà l’evento, a ingresso totalmente gratuito, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre. Si terrà ai Giardini Zumaglini, che per tre giorni saranno il luogo di un vasto intreccio di profumi, sapori e colori, offrendo un viaggio nel gusto tra street food di qualità, enogastronomia d’eccellenza e prodotti di artigianato provenienti da diverse regioni d’Europa e del mondo.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e l’allestimento degli stand, il Comune ha emesso un’ordinanza che modificherà provvisoriamente la viabilità e la sosta in alcune delle principali arterie del centro cittadino. I provvedimenti saranno validi dalla mezzanotte di venerdì 16 ottobre fino alle 5 di lunedì 19 ottobre.

Per quanto riguarda i parcheggi, in questo arco temporale sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Vittorio Veneto Ovest, nella carreggiata nord di via Lamarmora e nel tratto nord di piazza Vittorio Veneto (area compresa tra via Garibaldi e piazza Vittorio Veneto est).

Nelle stesse aree del centro, più precisamente nella carreggiata nord di via Lamarmora e in piazza Vittorio Veneto nord, scatterà anche la sospensione temporanea della circolazione dei veicoli. In questo caso il blocco del traffico inizierà dalle 7 di venerdì 16 ottobre e si concluderà alle 5 di lunedì 19 ottobre. Sarà comunque sempre garantito il transito ai mezzi di soccorso in emergenza e ai residenti per l’ingresso e l’uscita dai passi carrai.

Per compensare i disagi alla viabilità e agevolare gli spostamenti dei cittadini, l’ordinanza introduce una novità temporanea per il servizio pubblico non di linea.

Per tutta la durata dei provvedimenti verrà infatti abrogato il divieto di fermata in via Torino, nel tratto compreso tra via Delleani e via Lamarmora. Lo spazio sarà riservato unicamente per consentire la sosta, il carico e lo scarico dei taxi.

Irene Pelissier

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