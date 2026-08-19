AttualitàValli Mosso e Sessera
Stamattina altri trenta lanci sul Monte Barone
Continua l’attività di spegnimento dell’incendio
Stamattina altri trenta lanci sul Monte Barone.
Con riferimento all’emergenza incendio sul monte Barone, si fa presente che, con l’ausilio di personale DOS, nella prima parte della mattinata Eli-centro ha effettuando 30 lanci a valle del bivacco Cascinetta in seguito ad una forte ripresa dell’incendio.
Le zone di operazione a terra sono 3 :
• presidio prossimo al ristorante Alpe Noveis con contenimento di fumarole sparse;
• presidio presso il ponte sul rio Vacchera, lungo la strada che scende dal ponte stesso verso
Le Piane, presso un’abitazione e presso la chiesetta delle Piane con diversi mezzi che hanno
proseguito le opere di spegnimento;
• presidio dinamico presso la frazione Le Piane per rifornimento idrico vasche AIB.
Si sta proseguendo l’azione di contenimento in dette aree dove stanno operando:
– squadre VVF composte da 15 unità della sede centrale di Biella, da 9 unità del Comando
VVF di Torino con i seguenti mezzi: UCL, logistico, carro fari, 1 ABP SCANIA, 1 ABP
VAM 4000, 1 ABP di Cossato + Boschivo di Cossato, 1 ABP Scout di Valdilana, 2 moduli
boschivi e ABP del Comando VVF di Torino, ABP del distaccamento Livorno Ferraris del Comando VVF Vercelli, modulo AIB del Comando VVF di Torino.
– squadre di volontari AIB composte da 15 unità con 5 mezzi antincendio.
– personale del Coordinamento della Protezione Civile di Biella composto da 2 unità e da una autobotte.
– personale della CRI nel posto di primo soccorso presso il PCA con 2 unità.
Nell’Alpe Le Piane è stata mantenuta la linea 2 per prevenire fumarole nella pineta sopra la
chiesetta; grazie alla collaborazione del personale AIB e VVF e con l’ausilio di autobotti si è
garantita la fornitura idrica delle vasche per il rifornimento dell’elicottero.
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