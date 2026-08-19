Stamattina altri trenta lanci sul Monte Barone.

Con riferimento all’emergenza incendio sul monte Barone, si fa presente che, con l’ausilio di personale DOS, nella prima parte della mattinata Eli-centro ha effettuando 30 lanci a valle del bivacco Cascinetta in seguito ad una forte ripresa dell’incendio.

Le zone di operazione a terra sono 3 :

• presidio prossimo al ristorante Alpe Noveis con contenimento di fumarole sparse;

• presidio presso il ponte sul rio Vacchera, lungo la strada che scende dal ponte stesso verso

Le Piane, presso un’abitazione e presso la chiesetta delle Piane con diversi mezzi che hanno

proseguito le opere di spegnimento;

• presidio dinamico presso la frazione Le Piane per rifornimento idrico vasche AIB.

Si sta proseguendo l’azione di contenimento in dette aree dove stanno operando:

– squadre VVF composte da 15 unità della sede centrale di Biella, da 9 unità del Comando

VVF di Torino con i seguenti mezzi: UCL, logistico, carro fari, 1 ABP SCANIA, 1 ABP

VAM 4000, 1 ABP di Cossato + Boschivo di Cossato, 1 ABP Scout di Valdilana, 2 moduli

boschivi e ABP del Comando VVF di Torino, ABP del distaccamento Livorno Ferraris del Comando VVF Vercelli, modulo AIB del Comando VVF di Torino.

– squadre di volontari AIB composte da 15 unità con 5 mezzi antincendio.

– personale del Coordinamento della Protezione Civile di Biella composto da 2 unità e da una autobotte.

– personale della CRI nel posto di primo soccorso presso il PCA con 2 unità.

Nell’Alpe Le Piane è stata mantenuta la linea 2 per prevenire fumarole nella pineta sopra la

chiesetta; grazie alla collaborazione del personale AIB e VVF e con l’ausilio di autobotti si è

garantita la fornitura idrica delle vasche per il rifornimento dell’elicottero.

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