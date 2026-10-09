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Sorpresi a fare sesso al parco a Biella: non è reato
Ad allertare la polizia era stata una mamma che portava il bambino al parco
Sorpresi a fare sesso al parco a Biella: non è reato
Un 45enne residente nel Biellese è stato assolto dall’accusa di atti osceni in luogo pubblico. Era stato sorpreso mentre faceva sesso con una donna ai giardini Zumaglini a Biella. Ad allertare la polizia era stata una mamma che stava portando il figlioletto al parco.
La donna aveva deciso di patteggiare, mentre l’uomo ha affrontato il processo. E’ stato assolto perché il fatto non sussiste.
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