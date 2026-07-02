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Smarrita la cagnolina Fiona

E’ scappata questa mattina da Campiglia Cervo, in frazione Mazzucchetti

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smarrita la cagnolina fiona
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Smarrita la cagnolina Fiona. E’ scappata nella mattinata di oggi dalla frazione Mazzucchetti di Campiglia Cervo.

Smarrita la cagnolina Fiona

Cane di taglia media, è molto buona e diffidente con le persone che non conosce. I proprietari chiedono di non rincorrerla per evitare di spaventarla e farla scappare nuovamente. Chiunque la riconosca può contattare subito il canile al numero 015-984.25.09 oppure chiamare il 327-385.47.52.

Offerta ricompensa per chi fornirà indicazioni fondamentali per il ritrovamento.
LEGGI ANCHE: Cane smarrito vaga lungo la superstrada, raggiunto e portato in salvo dai carabinieri

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