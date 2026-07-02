AttualitàValle Cervo
Smarrita la cagnolina Fiona
E’ scappata questa mattina da Campiglia Cervo, in frazione Mazzucchetti
Smarrita la cagnolina Fiona. E’ scappata nella mattinata di oggi dalla frazione Mazzucchetti di Campiglia Cervo.
Smarrita la cagnolina Fiona
Cane di taglia media, è molto buona e diffidente con le persone che non conosce. I proprietari chiedono di non rincorrerla per evitare di spaventarla e farla scappare nuovamente. Chiunque la riconosca può contattare subito il canile al numero 015-984.25.09 oppure chiamare il 327-385.47.52.
Offerta ricompensa per chi fornirà indicazioni fondamentali per il ritrovamento.
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