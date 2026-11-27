Un intervento rapido e delicato ha evitato una tragedia nei giorni scorsi lungo la linea ferroviaria tra Santhià e Torino. Protagonisti del salvataggio gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Santhià, allertati dalla Centrale Operativa Compartimentale per la segnalazione di una persona a piedi sui binari.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato sulla banchina alcuni effetti personali lasciati apparentemente incustoditi e hanno subito esteso le ricerche lungo la sede ferroviaria. A poca distanza dalla stazione hanno individuato un uomo di 31 anni seduto sui binari, con le spalle rivolte all’arrivo di un treno.

Il trentunenne versava in una condizione di forte fragilità psicologica e aveva manifestato l’intenzione di compiere un gesto estremo. Gli operatori si sono avvicinati con cautela e hanno avviato un dialogo paziente e rassicurante, riuscendo progressivamente a convincerlo ad abbandonare la zona pericolosa e a mettersi in salvo prima che il convoglio sopraggiungesse.

Accompagnato negli uffici della Polfer, l’uomo ha ricevuto sostegno e assistenza fino all’arrivo del personale sanitario del 118, che lo ha preso in carico e trasferito all’ospedale di Vercelli per le cure e gli accertamenti necessari.

Se tu o qualcuno che conosci state attraversando un momento di difficoltà o avete pensieri suicidi, è possibile chiedere aiuto gratuitamente e in forma anonima chiamando il numero 112 per le emergenze o il Telefono Amico Italia allo 02 2327 2327.

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