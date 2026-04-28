Seguici su

Attualità

Si presenta al bar appena prima della chiusura: buttato fuori

E’ successo a Vigliano

Pubblicato

12 secondi fa

il

Ragazza di Cavaglià picchia il fidanzato. A quanto pare, non sarebbe la prima volta che i due - che vivono insieme - si rendono protagonisti di episodi analoghi.

Si è presentato al bar proprio mentre stava chiudendo e pretendeva da bere.

Si presenta al bar appena prima della chiusura: buttato fuori

Un uomo è stato accompagnato fuori dalla titolare dell’attività. E’ successo a Vigliano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *