Si è presentato al bar proprio mentre stava chiudendo e pretendeva da bere.

Si presenta al bar appena prima della chiusura: buttato fuori

Un uomo è stato accompagnato fuori dalla titolare dell’attività. E’ successo a Vigliano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

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