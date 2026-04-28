Attualità
Si presenta al bar appena prima della chiusura: buttato fuori
E’ successo a Vigliano
Si è presentato al bar proprio mentre stava chiudendo e pretendeva da bere.
Si presenta al bar appena prima della chiusura: buttato fuori
Un uomo è stato accompagnato fuori dalla titolare dell’attività. E’ successo a Vigliano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.
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