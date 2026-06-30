AttualitàBiella
Scoppiano le liti per tradimenti e problemi di eredità
Si è trattato sempre di liti verbali
Scoppiano le liti per tradimenti e problemi di eredità.
Diversi gli interventi ieri 29 giugno da parte dei carabinieri nel Biellese.
In un paese del circondario è scoppiata una lite tra moglie e marito per un presunto tradimento. Lite a Biella tra fratelli per problemi di eredità. Altra lite a Vigliano tra coniugi.
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