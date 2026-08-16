Sandigliano dà le rotonde in “adozione”

Una sinergia strategica tra l’amministrazione pubblica e il tessuto produttivo locale per garantire il decoro urbano, valorizzare gli ingressi del paese e, contemporaneamente, alleggerire il bilancio municipale e garantire la massima cura alle rotonde di Sandigliano.

Rotonde in “adozione”, il progetto dell’amministrazione di Sandigliano per affidarle a sponsor privati

È questa la rotta tracciata dall’amministrazione comunale, che ha ufficialmente pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di sponsor privati a cui affidare la gestione, la riqualificazione e la manutenzione ordinaria delle aree verdi cittadine.

Al centro del provvedimento c’è, in prima battuta, la rotatoria che si trova all’intersezione tra via Antonio Gramsci e via Cesare Battisti, uno degli snodi viari più trafficati e visibili per chi accede al centro abitato.

Il Comune ha scelto di non tagliare sui servizi di manutenzione, ma di co-progettarli insieme alla cittadinanza attiva e al mondo delle imprese. L’obiettivo gestionale è duplice: da un lato si assicura un livello di cura eccellente per un punto nevralgico del paese, dall’altro si sollevano le casse comunali da costi fissi legati al giardinaggio e alla pulizia, potendo così dirottare quelle risorse su altre priorità della comunità.

Il bando

Il bando si caratterizza per una forte apertura inclusiva. Può infatti presentare la propria candidatura una vasta platea di soggetti giuridici: imprese individuali, società di capitali, cooperative, consorzi ditte artigianali, istituti di credito, operatori commerciali e persino associazioni senza scopo di lucro che vogliano legare il proprio nome alla cura del territorio.

Chi si aggiudica la sponsorizzazione dovrà farsi carico a proprie spese della manutenzione e della pulizia della rotonda

Chi si aggiudicherà la sponsorizzazione dovrà farsi carico, interamente a proprie spese, di un pacchetto completo di interventi quali: taglio regolare dell’erba e rimozione delle infestanti, potatura e monitoraggio di alberi, arbusti e siepi, rimozione dei rifiuti e dei residui portati dal vento o dal traffico. Eventuale messa a dimora di nuove essenze arboree o floreali in sostituzione di quelle in cattive condizioni.

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