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Salvato gatto bloccato su una pianta a 20 metri di altezza

Intervento ieri dei vigili del fuoco di Ponzone a Pray

Pubblicato

26 secondi fa

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Lite tra due donne
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Salvato gatto bloccato su una pianta a 20 metri di altezza.

Ci è voluta tanta pazienza e attenzione da parte dei vigili del fuoco per recuperare un gatto bloccato su una pianta a 20 metri di altezza.

L’intervento ieri giovedì 11 giugno lanciato dalla proprietaria. E’ successo a Pray. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Ponzone che è riuscita a riportare a terra il gatto.

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