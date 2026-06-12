Attualità
Salvato gatto bloccato su una pianta a 20 metri di altezza
Intervento ieri dei vigili del fuoco di Ponzone a Pray
Salvato gatto bloccato su una pianta a 20 metri di altezza.
Ci è voluta tanta pazienza e attenzione da parte dei vigili del fuoco per recuperare un gatto bloccato su una pianta a 20 metri di altezza.
L’intervento ieri giovedì 11 giugno lanciato dalla proprietaria. E’ successo a Pray. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Ponzone che è riuscita a riportare a terra il gatto.
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