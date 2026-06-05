Sal Da Vinci chiuderà i concerti dell’Alpàa

Sal Da Vinci chiuderà la 50ma edizione dell’Alpàa di Varallo domenica 19 luglio, alle 21.30, in piazza Vittorio Emanuele II. L’annuncio è arrivato dagli organizzatori della manifestazione, che hanno scelto una delle voci più amate della musica italiana per il gran finale dell’edizione del mezzo secolo.

Tra i titoli richiamati nell’annuncio ci sono “Per sempre sì”, “Rossetto e caffè” e “Nammuratè”, canzoni destinate a trasformare piazza Vittorio Emanuele II in un grande coro sotto le stelle.

Il concerto sarà a ingresso libero, come da tradizione dell’Alpàa, e promette di richiamare in città un pubblico numerosissimo. Decisamente un gran colpo. Dopo dieci giorni di eventi, incontri, musica, sapori e vita di piazza, Varallo si prepara così a salutare la sua festa più conosciuta con una serata dal forte impatto emotivo. Una voce capace di unire generazioni La scelta di Sal Da Vinci punta su un artista capace di parlare a pubblici diversi, grazie a una vocalità intensa e a un repertorio che intreccia melodia italiana, radici napoletane e sensibilità popolare. Gli organizzatori lo presentano come il nome giusto per chiudere un’edizione speciale, pensata per celebrare cinquant’anni di storia.

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