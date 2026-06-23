AttualitàBiella
Rubata bici Bianchi in ospedale a Ponderano
Chi l’avesse notata può contattare i carabinieri.
Rubata bici Bianchi in ospedale a Ponderano.
I carabinieri hanno diffuso la foto per la ricerca della bici di marca Bianchi asportata ieri all’esterno dell’Ospedale di Ponderano. Chi l’avesse notata può contattare i carabinieri di Biella
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Fuori provincia3 giorni fa
Malore mentre taglia l’erba: muore operaio di 63 anni
Cronaca13 ore fa
Addio a Walter Zignone: aveva 58 anni
Fuori provincia2 giorni fa
Madre e figlia 13enne trovate morte in casa: ipotesi di omicidio-suicidio
Attualità13 ore fa