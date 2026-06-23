Seguici su

AttualitàBiella

Rubata bici Bianchi in ospedale a Ponderano

Chi l’avesse notata può contattare i carabinieri.

Pubblicato

2 minuti fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Rubata bici Bianchi in ospedale a Ponderano.

I carabinieri hanno diffuso la foto per la ricerca della bici di marca Bianchi asportata ieri all’esterno dell’Ospedale di Ponderano. Chi l’avesse notata può contattare i carabinieri di Biella

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *